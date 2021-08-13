Олег Матыцин назвал размеры премий за медали Пекина-2022: «4 млн рублей за золото, 2,5 – за серебро и 1,7 – за бронзу»

Министр спорта России Олег Матыцин озвучил размеры премиальных выплат за медали Олимпийских игр-2022 в .

«У нас в этом вопросе единый подход, поэтому цифры за медали на зимней Олимпиаде будут те же, что и на летней.

4 миллиона рублей за золото, 2,5 миллиона – за серебро и 1,7 миллиона за бронзу», – сказал Матыцин на Восточном экономическом форуме.

в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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