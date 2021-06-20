Юрий Каминский: «Слова Губерниева частично соответствуют истине, но выносить это я не хотел бы. Можно нанести ущерб как команде, так и Елисееву»

Тренер сборной России по биатлону отреагировал на слова комментатора Дмитрия Губерниева.

Губерниев сообщил, что Каминский предложил снять с централизованной подготовки , так как на сборе на Семинском перевале биатлонист вопреки указаниям тренера провел имитацию в гору, после чего почувствовал себя плохо.

«Слова Губерниева частично соответствуют истине, но выносить это из команды я не хотел бы. На сегодняшний день это наше внутреннее дело. Рассказывая, можно нанести ущерб как команде, так и Елисееву. Раздувать эту историю не надо.

Возможно, что мы всю эту историю решим нормально. Первое, что нужно сделать – не нарушать рабочий микроклимат в команде, второе – не навредить конкретному спортсмену. Любое наше действие должно в какой-то мере воспитывать спортсмена, попытаться сделать его лучше», – сказал Каминский.

Дмитрий Губерниев: «Каминский предложил снять Елисеева с централизованной подготовки! Елисеев провел самостоятельную имитацию в гору и почувствовал себя плохо»