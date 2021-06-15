Дмитрий Губерниев: «Каминский предложил снять Елисеева с централизованной подготовки! Елисеев провел самостоятельную имитацию в гору и почувствовал себя плохо»

Теги Артем Дзюба сборная России Валерий Карпин Дмитрий Губерниев Юрий Каминский Матвей Елисеев Биатлон

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил, что биатлониста Матвея Елисеева могут снять с централизованной подготовки сборной России.

К новому сезону Елисеев готовится в группе Юрия Каминского, однако ранее спортсмен тренировался самостоятельно.

«Скучали по биатлону? Вот вам новости! Тренер сборной Юрий Каминский предложил снять Матвея Елисеева с централизованной подготовки! Оказывается, в один прекрасный день на Семинском перевале, вопреки указаниям Каминского, Елисеев провел самостоятельную имитацию (подъема) в гору на высоте, после чего почувствовал себя плохо!

По словам тренера, была нарушена адаптация, что вызывает дальнейшую перетренировку организма! Каминский предложил Елисееву тренироваться самостоятельно и далее отбираться на этапы Кубка мира! Надеюсь, сейчас Матвей чувствует себя хорошо! А указания тренера надо выполнять, иначе будет как у Карпина с Дзюбой!» – написал Губерниев.

В биатлоне все-таки полыхнуло: тренер злится на Логинова и Елисеева за автономию. Но проблема не в ней

Каким будет наш биатлон в олимпийском сезоне: у Логинова отдельная команда, а в группу к Шашилову почти нет желающих

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья