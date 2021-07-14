Тихонов о новом девизе Олимпиады: «Скоро какому-нибудь дураку придет в голову кольца перекрасить. Потом нарисуют темнокожего на одном колене»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал изменение девиза Олимпийских игр.

Сегодня Международный олимпийский комитет ( ) на сессии в утвердил изменение текста девиза на «Быстрее, выше, сильнее – вместе».

«Наверное, скоро все поменяют. Смысл этих изменений сейчас? «Вместе» – а можно подумать, что раньше выступали по одному.

Начинают нарушаться все традиции. Скоро какому-нибудь дураку придет в голову кольца перекрасить, потом нарисуют темнокожего на одном колене... Я категорически против. Есть вековые традиции, и я таких вещей не понимаю.

Лучше делайте так, чтобы все было для развития. Разберитесь с этой антидопинговой катавасией! Принимайте какой-то закон, чтобы если попался, то вылетел раз и навсегда – чтобы другим неповадно было.

Я не вижу этого, особенно в России. Мы без флага и без гимна – это равносильно тому, чтобы у россиян отобрать паспорта и сказать, что они все бесфамильные!» – сказал Тихонов.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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