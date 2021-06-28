Антон Шипулин: «На моих депутатских приемах всегда много людей. Все проблемы жителей округа я принимаю близко к сердцу, стараюсь помочь»

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин рассказал о своей деятельности в качестве депутата Госдумы.

– Какие отношения за время работы сложились с жителями вашего округа?

– На моих депутатских приемах всегда много людей, на почту, в личные сообщения в соцсетях поступают просьбы, предложения, критические замечания. Мы с жителями в постоянном общении, диалоге, переписке.

Вообще север Урала давно стал для меня родным. И все проблемы жителей моего округа я принимаю близко к сердцу, стараюсь найти возможность помочь.

– Например?

– Помню историю Надежды Алексеевны из Красноуральска. Она написала мне письмо в Думу, рассказала, как потеряла сначала мужа, потом родного брата, племянницу и племянника. Муж оставил долги, родных хоронить надо было...

Я оплатил ее займы и кредиты. Смотреть, как одинокая женщина безуспешно пытается выбраться из долговой ямы, не было сил.

– Но депутат не может оплачивать всем долги…Вы же не супергерой и не финансовый магнат.

– На звание «супергероя» я никогда не претендовал. Просто есть ситуации, пройти мимо которых не получается. Здесь ведь как с фондом. К политике и депутатству это не имеет никакого отношения.

– Зачем вы идете в новый созыв Госдумы?

– Задача новой Госдумы – изменить тренд на снижение реальных доходов населения. Я ведь тоже хожу в магазин, плачу за коммуналку, за кружки своих детей и точно понимаю, что и сколько стоит, какая средняя зарплата на территориях.

Мне бы очень хотелось, чтобы люди жили в комфорте и достатке, а не от зарплаты к зарплате. Для этого депутатам нужно будет разработать новую социальную стратегию: вводить новые меры поддержки семей с детьми, пенсионеров, молодежи, бизнеса, создавать условия для развития современной экономики и внедрения новых технологий.

Нам нужно создать условия для развития талантов, чтобы умная, креативная, талантливая молодежь оставалась в России, а не уезжала за границу. Для этого требуется большая законодательная работа, – сказал Шипулин.

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