Дмитрий Губерниев: «Понятия не имею, на основании чего внесен в черный список. Могу только рассмеяться в лицо мудакам из Минкульта Украины»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мнением о решении Министерства культуры Украины включить его в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны.

«Теперь репортажи приобретут особую краску. Комментируя прыжки в воду украинских спортсменов на Олимпийских играх в Токио или представляя зимой состав их биатлонной команды, мне особенно приятно будет отметить, что прыжок был совершен без брызг, а женская команда обошлась без штрафного круга в эстафете. Феноменальное пространство для маневра!

Я как никто другой среди спортивных комментаторов в стране всегда поддерживал украинских атлетов во всех видах спорта. Я действительно настоящий союзник их культуры и спорта. И это решение Минкультуры Украины говорит о том, что именно они сами являются врагами своего народа.

Понятия не имею, на основании чего я внесен в черный список. Ничего ведь не объяснено, просто под номером 204 внесли и все. Я обращаю внимание, что футболисты сборной Украины говорят на русском языке? Так это весь мир видит.

Могу только рассмеяться в лицо этим мудакам из Министерства культуры. Всенародный анекдот про прачечную – это как раз про них», – сказал Губерниев.

Дмитрий Губерниев внесен в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины