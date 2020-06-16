Врач Алексей Лагуточкин вошел в состав специалистов сборной России. Он был в команде во время допинг-скандалов в сезонах-2008/09 и 2013/14

Теги Екатерина Юрьева сборная России жен Альбина Ахатова Алексей Лагуточкин Александр Логинов ФМБА Ирина Старых Биатлон

Врач Алексей Лагуточкин вошел в состав специалистов, работающих со сборной России по биатлону в сезоне-2021/22. 

Должность Лагуточкина в списке, опубликованном на сайте Министерства спорта России, обозначена как врач по спортивной медицине спортивной сборной команды. Его основное место работы – Федеральный научно-клинический центр ФМБА России. 

Лагуточкин работал в сборной России до окончания сезона-2008/09 – после допингового скандала с участием Альбины Ахатовой, Екатерины Юрьевой и Дмитрия Ярошенко он покинул команду. Спустя год он вернулся в сборную.

Специалист работал со сборной в олимпийском сезоне-2013/14, когда на допинге поймали Юрьеву, Александра Логинова и Ирину Старых. Екатерина Глазырина позднее была отстранена на 2 года по итогам расследования данных из доклада Ричарда Макларена о допинге в том сезоне.

В октябре 2019 года Лагуточкин ушел из сборной по собственному желанию.

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