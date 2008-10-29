Врач Алексей Лагуточкин ушел из сборной России по биатлону. Он был в команде во время допинг-скандалов в сезонах-2008/09 и 2013/14

Главный врач сборной России по биатлону Алексей Лагуточкин покинул свой пост.
По информации Sports.ru, специалист уволился из Союза биатлонистов России (СБР) по собственному желанию. Его пост заняла Ольга Лукина.
Лагуточкин работал в сборной России до окончания сезона-2008/09 – после допингового скандала с участием Альбины Ахатовой, Екатерины Юрьевой и Дмитрия Ярошенко он покинул команду. Спустя год он вернулся в сборную.
Специалист работал со сборной в олимпийском сезоне-2013/14, когда на допинге поймали Юрьеву, Александра Логинова и Ирину Старых, а Екатерина Глазырина была отстранена на 2 года по итогам расследования данных из доклада Ричарда Макларена.
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