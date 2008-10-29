Врач Алексей Лагуточкин ушел из сборной России по биатлону. Он был в команде во время допинг-скандалов в сезонах-2008/09 и 2013/14

Главный врач сборной России по биатлону Алексей Лагуточкин покинул свой пост.

По информации Sports.ru, специалист уволился из Союза биатлонистов России ( ) по собственному желанию. Его пост заняла Ольга Лукина.

Лагуточкин работал в сборной России до окончания сезона-2008/09 – после допингового скандала с участием Альбины Ахатовой, Екатерины Юрьевой и Дмитрия Ярошенко он покинул команду. Спустя год он вернулся в сборную.

Специалист работал со сборной в олимпийском сезоне-2013/14, когда на допинге поймали Юрьеву, Александра Логинова и Ирину Старых, а Екатерина Глазырина была отстранена на 2 года по итогам расследования данных из доклада Ричарда Макларена.

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