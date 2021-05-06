Глава НОК США выступила против бойкота Олимпийских игр-2022 в Пекине

Глава Олимпийского комитета США (USOC) Сара Хиршланд написала письмо в Конгресс США, в котором призвала руководство страны отказаться от идеи бойкота Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Ранее Госдепартамент США заявил, что не рассматривает вариант с бойкотом Олимпиады-2022, но обсуждает с другими странами подход к турниру в Пекине в связи со случаями нарушения прав человека в Китае. Однако некоторые члены Конгресса США и активисты настаивают на бойкоте Игр.

«Бойкот спортсменами Олимпийских и Паралимпийских игр не является решением геополитических проблем», – заявила Хиршланд.

Глава НОК США напомнила, что в 1980 году страна бойкотировала Олимпиаду-1980 в Москве в знак протеста против вторжения СССР в Афганистан. Это побудило Советский Союз ответить бойкотом Игр в Лос-Анджелесе четыре года спустя.

«Жертва спортсменов, вероятно, не принесла никакой дипломатической выгоды. Советский Союз оставался в Афганистане еще десять лет.

Турниры 1980 и 1984 годов запятнали олимпийскую историю и показали ошибку использования Игр в качестве инструмента политической борьбы.

Пожалуйста, дайте спортсменам шанс. Они не заслуживают того, чтобы готовиться к Играм в атмосфере неопределенности относительно участия Америки в Олимпийских играх», – добавила Хиршланд.

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