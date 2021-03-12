Тихонов об отмене этапа КМ в Беларуси: «Американцы – сволочи! Опять из-за них скандал»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о решении Международного союза биатлонистов (IBU) не проводить этап Кубка мира в Беларуси.

Этап, который планировался в Раубичах 3-6 марта 2022 года, перенесен в финский Контиолахти.

«Уверен, что это не IBU, а приказ сверху, потому что все международные федерации являются членами Международного олимпийского комитета. IBU не может самостоятельно принять такое решение. Они заинтересованы, но основными спонсорами Международного олимпийского комитета является Америка.

У Белоруссии уже есть опыт приема соревнований такого уровня. Турниры проходили гладко, а все спортсмены оставались довольны. В 2014 году там прошел один из самых лучших чемпионатов мира по хоккею, а сейчас они зачем-то забрали этап Кубка мира по биатлону. Американцы – сволочи! Опять из-за них скандал», – заявил Тихонов.

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