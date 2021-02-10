Александр Тихонов: «Сложно ожидать что-то хорошее от олимпийского сезона. Болваны что руководство, что спортсмены, вдобавок гнилой Губерниев»

Четырехкратный олимпийский чемпион поделился мнением о составах тренировочных групп, в которых кандидаты в сборную России по биатлону начнут подготовку к сезону-2021/22.

«А какие изменения там могут произойти? Все то же самое. С этим руководством и тренерским составом ожидать чего-то интересного не придется, я думаю. Пак, Майгуров, Барнашов не пригодны нигде. Единственный причал – Союз биатлонистов России. Хоть на какое-то время где-нибудь что-нибудь получать.

Сложно ожидать что-то хорошее от олимпийского сезона. Если бы в тренерский состав пришли более-менее профессионалы, тогда и ожидания были бы другие. А если спортсмены выполняют нагрузки на 40% меньше, чем делало мое поколение, что тут ожидать?

Эти болваны, что руководство, что спортсмены... Еще вдобавок гнилой Губерниев вместе с командой – все подобралось для уничтожения самого популярного вида спорта. Нечего тут говорить», – сказал Тихонов.