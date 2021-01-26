WADA не будет оспаривать в Швейцарском федеральном суде решение CAS по спору с РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стало подавать апелляцию в Швейцарский федеральный суд на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору с Российским антидопинговым агентством ( ).

В декабре 2020 года поддержал решение WADA отстранить Россию от крупных международных соревнований за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

Изначально WADA отстранило Россию на 4 года, но CAS сократил наказание до двух лет (до 16 декабря 2022 года).

«После истечения крайнего срока подачи апелляции на решение CAS от декабря 2020 года WADA подтверждает, что не обжаловало решение СAS в Федеральном суде Швейцарии», – говорится в пресс-релизе агентства.

В WADA подчеркнули, что разочарованы недостаточно жестким решением CAS, однако после консультаций с юристами убедились, что апелляция не принесет никакой пользы, поэтому решили отказаться от нее.

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