Трифанов об интервью Логинова после эстафеты: «Если уж пришел в микст-зону: скажи два слова, поблагодари команду. А мои неаккуратные междометия можно понять и простить»

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Корреспондент «Матч ТВ» Илья Трифанов объяснил свои слова об отказе российского биатлониста Александра Логинова давать интервью после эстафеты на чемпионате мира в Поклюке.

«Почувствовал себя Каминским, чьи слова про Логинова и Елисеева, сказанные вслух и перепечатанные в заголовки, играют разными красками.

И сказанное «впроброс» в подкасте междометие «тьфу ты, бог с тобой, кому нужен», написанное жирным шрифтом, выглядит как лозунг и мое программное заявление. А само заявление и посыл, что поступок Александра был не совсем красивым по отношению к болельщикам и партнерам, замято и не услышано.

Теперь еще раз: мы эту гонку НЕ транслировали, прямого эфира НЕ было, и мне действительно НЕ нужно было «позарез» интервью Логинова. И когда ко мне пришли три наших призера, я на Сашу-то и не рассчитывал. Но его привели девушки, отвечающие за работу микст-зоны. Это их обязанность.

Если Саша решил не давать интервью и объявил об этом – не нужно было приходить в микст-зону. Либо мог перед началом интервью кивнуть головой и вернуться раздевалку, я бы все понял. Если уж пришел и остался: скажи два слова, поблагодари команду. Я собственно с таким посылом и набросил вопрос про Эдика. Думаю, зрителям и Эдуарду приятно было бы услышать пару добрых слов. Но Саша тему перевел. Выглядело странно по отношению к болельщикам и партнерам, о чем несколько людей написали в комментах к IGTV с эфиром из бронзовой микст-зоны. Именно для них я в подкасте и объяснил, как это выглядело за кадром.

А слова про Хабиба, Шипулина, Конора, Легкова – не более чем ирония, смешно же в 34 (о чем тоже сказано) называть себя летописцем. Из тех, кто слушал подкаст и написал мне директ, только один парень написал, что я перегнул. И около сотни о том, что по содержанию они на 100% согласны.

С формой опять вышло не очень! Но мы-то тут достаточно цивилизованные и взрослые люди, чтобы все обсудить и ехать дальше на радость всем и без всяких недомолвок и недопониманий. Хотелось бы верить. Нашу импульсивность, и неаккуратные междометия на эмоциях, верю, можно понять и простить», – написал Трифанов.

Илья Трифанов об отказе Логинова от интервью: «Ну тьфу, бог с тобой, нафиг ты нужен. Он вам в душу плюнул, не мне»

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