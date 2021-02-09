Латыпов стал лидером среди российских биатлонистов по полученным призовым на ЧМ-2021, Халили заработал больше Логинова

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Эдуард Латыпов стал лидером среди российских биатлонистов по полученным призовым на чемпионате мира-2021 в словенской Поклюке.

Латыпов заработал 14 250 евро (примерно 1,3 миллиона рублей), вторым стал Карим Халили (11 150 евро), Александр Логинов – 3-й (9250), Матвей Елисеев – 4-й (7900), Евгений Гараничев – 5-й (1250).

В женской сборной больше всех получила Светлана Миронова (8800), Лариса Куклина – 2-я (1750), Ирина Казакевич – 3-я (1450).

Сборная России на турнире завоевала только одну медаль – бронзу в мужской эстафете, где выступали Халили, Елисеев, Логинов и Латыпов.

Лучшими личными результатами стали 5-е место Светланы Мироновой и 6-е место Карима Халили в индивидуальных гонках.

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