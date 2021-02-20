Самуэльссон о борьбе с Латыповым в эстафете: «Когда вижу перед собой русского, то сразу чувствую запах крови»

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон ответил на критику норвежца Тарьея Бо за то, что он взял флаг на финише эстафеты чемпионата мира, где шведы стали вторыми.
«В принципе это было совпадение, но я подумал, что будет забавно взять флаг.
Я выиграл четыре медали и решил, что могу немного отпраздновать это. Думаю, все в порядке. Когда норвежцы возьмут серебро вслед за нами на Олимпиаде в Пекине, они смогут взять норвежский флаг», – сказал Самуэльссон.
Швед также рассказал о борьбе на последнем этапе гонки с россиянином Эдуардом Латыповым.
«Приятно ли было обогнать Латыпова? В принципе, я доволен серебром, но когда вижу перед собой русского, то сразу начинаю чувствовать запах крови», – цитирует шведа «Матч ТВ» со ссылкой на Sydsvenskan.
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