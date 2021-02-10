Союз биатлонистов России обратился к IBU по поводу монохромного лого вместо флага: «Требования чрезмерны и нарушают решение CAS»

Союз биатлонистов России (СБР) обратился к руководству Международного союза биатлонистов (IBU) по поводу ограничительных мер, действующих для российских спортсменов во время чемпионата мира в словенской Поклюке.

Согласно декабрьскому решению Спортивного арбитражного суда (CAS) российские спортсмены не смогут выступать на крупных турнирах под национальным флагом в течение двух лет.

Накануне ЧМ-2021 IBU утвердил монохромный логотип, который российские биатлонисты используют вместо флага.

направил официальное письмо руководству IBU, в котором мы выразили свое обоснованное несогласие с ограничением на использование во время чемпионата мира по биатлону официального названия «Союз биатлонистов России» и цветного логотипа СБР в модифицированном виде – без изображения государственного флага России.



Мы считаем, что руководство IBU в своих требованиях выходит за рамки предписаний решения CAS, по сути нарушая их, так как упомянутое решение однозначно допускает использование цветов российского флага участниками соревнований.

Более того, уже есть прецеденты – в январе 2021 года проводился чемпионат мира по гандболу, и там международная федерация согласовала использование логотипа Федерации гандбола России, на котором также присутствуют цвета флага нашей страны. , которое очень внимательно относится к исполнению всеми сторонами решений САS, никаких возражений не выразило.



Наш случай ничем не отличается. Мы провели юридическую экспертизу, и заключение специалистов подтвердило нашу позицию. Требования IBU – чрезмерны и не соответствуют правовой и реальной ситуации, сформированной решением CAS. Более того, IBU в данном случае нарушает не только решения спортивного арбитража, но и собственные основополагающие документы, на что мы аргументированно и детально указали в письме. Ожидаем, что удастся найти с IBU компромиссное решение, которое устроит все стороны, не прибегая к обращению в , – говорится в заявлении СБР.

«Против России ведется гибридная война. На слона тявкают всякие шавки». Наш биатлон учится жить без национальной символики