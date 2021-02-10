IBU: «Запрет на российскую символику в соцсетях распространяется только на этот ЧМ. Логинов может напомнить о победе в Антхольце, разместив фото с флагом»

Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов ( ) Никлас Карлссон рассказал о запрете российским биатлонистам использовать национальную символику в соцсетях во время чемпионата мира в Поклюке.

На турнире российские спортсмены выступают в составе команды RBU (Союз биатлонистов России).

«Приведу пример: в прошлом году отлично выступил в Антхольце, там он отпраздновал победу под российским флагом. Если в своей социальной сети он захочет напомнить о том успехе, который он, возможно, считает одним из главных в своей жизни, то может разместить фото с флагом.

Запрет на использование российского флага распространяется только на событие, на котором мы находимся.

Появление такой публикации мы расценили бы нарушением. Что касается изображений, которые были седланы до чемпионата мира или в прошлых сезонах, то никто их не запрещает, тут сохраняется свобода слова. Нельзя активно использовать российский флаг или символику на этой площадке», – сказал Карлссон.

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