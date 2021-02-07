«Похоже на русофобию». Журова о запрете биатлонистам на публикацию флага и герба России в соцсетях

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала запрет на размещение флага и герба России в соцсетях для биатлонистов на чемпионате мира-2021.

«Это уже же было на Олимпиаде в Корее. Нашим спортсменам тоже ограничили возможность публиковать посты с государственной символикой. Но болельщикам же не могут запретить. Можно делать посты с победами наших спортсменов, а они в комментариях будут писать флажки.

Не хочется попасться на какую-то дисквалификацию. Можно за это подать в ЕСПЧ за нарушение прав человека. Вопрос, нужно нам это или нет. Потому что опять что-нибудь новое придумают.

Нам нужно это прожить. ЧМ длится недолго. На чемпионате Европы и на Кубке мира без проблем, а тут нельзя. Надо потерпеть. Мне кажется, они уже сами смеются. Это абсурд! Две разные формы на ЧЕ и ЧМ, и до постов уже дошли.

IBU выполняет рекомендации CAS. И здесь болельщики должны жестко взять и сплотиться. Только они могут поддержать. Это наше сплочение. Не нужно ругать за несмелость в отношении вывешивания флага.

Удивительно вообще, что они сами на это указали и уделили внимание. Я просто не помню, чтобы я делала флажок в посте, когда рассказывала о победах наших спортсменов.

Сейчас намекают болельщикам: обратите внимание, будет ли спортсмен делать флаг или нет. А делал ли раньше, если нет, то, значит, не патриот. Очень странно это все выглядит и похоже на русофобию», – отметила Журова.

Российским биатлонистам на чемпионате мира-2021 запретили публиковать в соцсетях флаг и герб страны

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