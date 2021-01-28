WADA о том, зачем запросило составы сборной России по биатлону на ЧМ: «Хотим убедиться, что все санкции будут применены правильно»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пояснило, зачем попросило у Международного союза биатлонистов (IBU) составы сборных России по биатлону на чемпионат мира-2021 в Поклюке.

Ранее IBU сообщил, что ждет, когда WADA одобрит составы сборных.

Однако по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) все российские спортсмены имеют права участвовать на чемпионатах ира и Олимпиадах, если не имеют действующего наказания за нарушение правил.

Sports.ru направил запрос в WADA с просьбой разъяснить ситуацию.

«Хотя WADA не несет ответственности за детали решения CAS или за то, как заявленные последствия должны быть реализованы на практике, WADA будет контролировать исполнение решения всеми организациями, подписавшими Всемирный антидопинговый кодекс, в рамках своей программы мониторинга соблюдения Кодекса.

Это нужно, чтобы убедиться, что все санкции применяются правильно», – ответили в WADA на запрос Sports.ru.

WADA требует, чтобы состав на биатлонный ЧМ согласовали с ними. Это еще зачем? Неужели под ударом Логинов?