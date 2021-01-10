Заслуженный тренер России Александр Селифонов поделился ожиданиями от чемпионата мира по биатлону, который пройдет в .

– Чего ждать теперь на чемпионате мира, если у нас даже на европейском уровне ноль побед?

– У нас в федерации повесили тотализатор. Вкладываешь в бумажку 10 тысяч рублей, пишешь прогноз по медалям и опускаешь. Кто выиграет – забирает все деньги.

– Вы уже сделали свою ставку?

– Нет, пока думаю. Выиграть будет сложно. Но надеюсь, будет серебро и бронза. В первую очередь, надежда на эстафетные дисциплины.

В одиночных такая дикая конкуренция, что, похоже, не дадут нам попасть на подиум. Хотя, конечно, буду счастлив ошибиться, – сказал Селифонов.

Российские биатлонисты впервые с 1995 года остались без золотых медалей на чемпионате Европы