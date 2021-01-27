На этапе Кубка мира в Антхольце в сезоне-2014/2015 на трассе был найден шприц со следами эритропоэтина

На этапе Кубка мира-2014/2015 в Антхольце на трассе нашли шприц со следами эритропоэтина.

Об этом говорится в докладе независимой комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) под руководством Джонатана Тэйлора.

Шприц лежал в зоне, доступ к которой имели только аккредитованные лица. Судья отметил, что накануне инцидента видел на трассе российских тренеров, а также биатлонистов из других команд.

Шприц не передали полиции, а решили провести собственное расследование. Первым делом предложили проверить российскую команду – из-за допинга в 2014-м.

Глава IBU Андерс Бессеберг согласился, отметив, что и другие страны тоже стоит протестировать. Россиян тут же проверили, но они оказались чисты.

В шприце оставались следы ДНК спортсмена – это мужчина.

Генеральный секретарь IBU Николь Реш согласилась на предложение провести тесты среди всех участников, но уже через несколько дней сказала, что стоит подождать. После нескольких сверок в течение следующего сезона дело сошло на нет.

Во время общения с комиссией спортсменов IBU Реш заявила, что шприц передали полиции, пробили ДНК по базе данных за последние 10 лет; а потом предположила, что его вообще могли подкинуть представители СМИ. Однако шприц так и не отдали в полицию и с ДНК спортсменов его не сверяли.

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