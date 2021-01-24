Дмитрий Губерниев: «Кто главный спортсмен страны? Большунов проиграет не только Кокорину, но и Загитовой с Аршавиным»

Теги Андрей Аршавин лыжные гонки Дмитрий Губерниев FIS Александр Кокорин Сергей Устюгов Александр Большунов Алина Загитова Биатлон

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал, почему, по его мнению, биатлон популярнее лыжных гонок. 

«Меня расстраивает, что FIS и организаторы лыж почему-то не хотят быть такими же популярными, как биатлон. Вопрос в формате гонок – надо двигаться, надо делать картинку веселее, выбирать живописные места, что-то придумывать. Зайдите на сайт FIS – непосвященному человеку там вообще ничего не понятно. 

Биатлон заточен на рейтинг, норвежским биатлонистам и в голову не могло прийти пропускать этапы, как это сделали лыжники.

Чтобы лыжи подошли по рейтингам к биатлону, их надо показывать еще много лет – причем на всю страну и в том формате, что сейчас, когда с командой ездит корреспондент.

Лыжники, у вас короткий век – не тратьте время. Сергей Устюгов, готовясь к Олимпиаде, отказывал всем, обложкам журналов. Закончилось тем, что он не поехал на Олимпиаду, профукал шанс быть звездой номер один. И потом появился Большунов», – сказал Губерниев.

«Кто главный спортсмен страны? Большунов проиграет не только Кокорину, но и Загитовой с Аршавиным. У нас народ голосует за людей, которые закончили уже. Большунов должен быть звездой первой величины в стране, но этого нет.

Что касается рейтингов лыжных гонок, то если биатлон стоит вначале, а лыжи следом, то лыжи стараются догонять: 80%, иногда 90% от биатлонных цифр – биатлон сильно разгоняет. Если лыжи стоят отдельно, то в два раза хуже. Но мы эту ситуацию будем менять с Легковым на чемпионате мира.

Биатлон самодостаточен и великолепен. В эфире я попросил, чтобы на мой инстаграм подписались две тысячи человек – там не хватало до полумиллиона. За рекламу, которая шла минуту, пришли 12 тысяч.

Я понимаю, что это не обязательно мои фанаты. Жизнь сложная, и для многих соцсети – это возможность выпустить пар, в том числе на мне.

Люди кайфуют от того, что у них есть возможность меня послать, сказать, что я говно. Это и есть движуха, которой так не хватает лыжам», – добавил комментатор.

«Большунов дал интервью норвежцам, и я читаю: «Матч ТВ» в прососе. Ребята, это вы в прососе!» Тирада Губерниева о рейтингах биатлона и лыж 

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья