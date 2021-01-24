Дмитрий Губерниев: «Кто главный спортсмен страны? Большунов проиграет не только Кокорину, но и Загитовой с Аршавиным»

Комментатор «Матч ТВ» рассказал, почему, по его мнению, биатлон популярнее лыжных гонок.

«Меня расстраивает, что FIS и организаторы лыж почему-то не хотят быть такими же популярными, как биатлон. Вопрос в формате гонок – надо двигаться, надо делать картинку веселее, выбирать живописные места, что-то придумывать. Зайдите на сайт FIS – непосвященному человеку там вообще ничего не понятно.

Биатлон заточен на рейтинг, норвежским биатлонистам и в голову не могло прийти пропускать этапы, как это сделали лыжники.

Чтобы лыжи подошли по рейтингам к биатлону, их надо показывать еще много лет – причем на всю страну и в том формате, что сейчас, когда с командой ездит корреспондент.

Лыжники, у вас короткий век – не тратьте время. Сергей Устюгов, готовясь к Олимпиаде, отказывал всем, обложкам журналов. Закончилось тем, что он не поехал на Олимпиаду, профукал шанс быть звездой номер один. И потом появился Большунов», – сказал Губерниев.

«Кто главный спортсмен страны? Большунов проиграет не только Кокорину, но и Загитовой с Аршавиным. У нас народ голосует за людей, которые закончили уже. Большунов должен быть звездой первой величины в стране, но этого нет.

Что касается рейтингов лыжных гонок, то если биатлон стоит вначале, а лыжи следом, то лыжи стараются догонять: 80%, иногда 90% от биатлонных цифр – биатлон сильно разгоняет. Если лыжи стоят отдельно, то в два раза хуже. Но мы эту ситуацию будем менять с Легковым на чемпионате мира.

Биатлон самодостаточен и великолепен. В эфире я попросил, чтобы на мой инстаграм подписались две тысячи человек – там не хватало до полумиллиона. За рекламу, которая шла минуту, пришли 12 тысяч.

Я понимаю, что это не обязательно мои фанаты. Жизнь сложная, и для многих соцсети – это возможность выпустить пар, в том числе на мне.

Люди кайфуют от того, что у них есть возможность меня послать, сказать, что я говно. Это и есть движуха, которой так не хватает лыжам», – добавил комментатор.

«Большунов дал интервью норвежцам, и я читаю: «Матч ТВ» в прососе. Ребята, это вы в прососе!» Тирада Губерниева о рейтингах биатлона и лыж