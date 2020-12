Хайо Зеппельт: «На форме нейтральных спортсменов может быть написано «Россия». CAS действительно считает, что это нейтральная форма?»

Немецкий журналист прокомментировал информацию о том, что CAS разрешил России использовать название страны, а также цвета флага на форме во время и чемпионатов мира.

Сегодня Спортивный арбитражный суд ( ) отстранил Россию от крупных международных соревнований на два года за изменения в базе данных антидопинговой лаборатории.

В ближайшие два года на Олимпиадах и чемпионатах мира россияне смогут выступать только в нейтральном статусе. Это означает запрет на флаг и гимн России в любом виде.

«Невероятно! На форме нейтральных спортсменов может быть написано «Россия». CAS действительно считает, что это нейтральная форма?

Ерунда. Так же было в Пхенчхане-2018, когда и демонстрировали дружеское отношение к России», – написал Зеппельт в твиттере.

Unbelievable. „Russia“ can be displayed on uniform of neutral athletes – does CAS really mean this is a neutral outfit? Nonsense – like in Pyeongchang 2018 when IOC/Thomas Bach demonstrated their friendly attitude https://t.co/dis4WKQRD0