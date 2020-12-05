Логинов о промахах в эстафете: «Очень расстроен. Мне нужно было рискнуть, но, видимо, я к этому еще не готов»

Российский биатлонист прокомментировал выступление на последнем этапе эстафеты на Кубке мира в Контиолахти (4-е место).

«Это биатлон, в любой гонке можно пытаться зацепиться за медаль. До последней стрельбы может произойти что угодно.

Я очень расстроен, понимал, что нужно рисковать, с первого круга пытался навязать борьбу, а не на последнем рубеже. Видимо, я не готов к этому риску. Я это понимаю, но я старался, хотел цепляться за все возможности, чтобы побороться за подиум.

Не скажу, что это был ва-банк, но я рисковал, стрелял не в своем ритме. Старался сделать выстрел, чтобы его услышали уже. Возможно, это психологический момент. Сработал или нет, не знаю. Мне нужно было рискнуть. Очень жаль, что не получилось вытащить команду на подиум.

Я разбегаюсь к каждому старту. Состояние улучшается однозначно. В Хохфильцене настраиваюсь на другой результат.

Я понимаю, что это не то, для чего я тренировался. Надеюсь, что буквально за пару дней смогу кардинально ситуацию поменять», – рассказал Логинов в эфире .