Кубок мира. Эстафета. Елисеев, Бабиков, Латыпов и Логинов побегут за Россию

6 декабря на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти пройдет мужская эстафета. За Россию выступят , , и .

Дата проведения 6 декабря, 14.45

Россия (№4): Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Александр Логинов.

Норвегия (№1): Стурла Хольм Лагрейд, Ветле Шостад Кристиансен, Тарьей Бо, Йоханнес Бо.

Франция (№2): Эмильен Жакелен, Симон Дестье, Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе.

Германия (№3): Эрик Лессер, Роман Реес, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль.

Украина (№5): Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал.

Швеция (№7): Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон.

Австрия (№9): Давид Коматц, Симон Эдер, Феликс Лейтнер, Юлиан Эберхард.