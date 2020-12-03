Кубок мира. Эстафета. Елисеев, Бабиков, Латыпов и Логинов побегут за Россию

6 декабря на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти пройдет мужская эстафета. За Россию выступят Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов и Александр Логинов.
- Дата проведения
- 6 декабря, 14.45
Этап 2, Контиолахти, Финляндия. Эстафета
Россия (№4): Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Александр Логинов.
Норвегия (№1): Стурла Хольм Лагрейд, Ветле Шостад Кристиансен, Тарьей Бо, Йоханнес Бо.
Франция (№2): Эмильен Жакелен, Симон Дестье, Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе.
Германия (№3): Эрик Лессер, Роман Реес, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль.
Украина (№5): Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал.
Швеция (№7): Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон.
Австрия (№9): Давид Коматц, Симон Эдер, Феликс Лейтнер, Юлиан Эберхард.