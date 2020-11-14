«Не согласен с тем, что закон назвали в честь иуды. В остальном – совершенно разумные вещи». Васильев о законе Родченкова

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал принятие Сенатом США антидопингового закона, названного в честь информатора WADA Григория Родченкова.

«Все, что направлено на борьбу с допингом – оно полезно. Я не согласен только с тем, что этот законопроект назвали в честь иуды. Вот это единственное, что неправильно.

В остальном там совершенно разумные вещи: привлечение к уголовной ответственности тех, кто вовлекает спортсменов в допинг-схемы, распространяет и употребляет сам. Еще и до десяти лет лишения свободы – я двумя руками за.

Я бы вообще жестче решил: тот человек, который будет пойман на допинге, за каждую свою золотую медаль должен получить по пять лет тюрьмы. За серебряную, соответственно, четыре года, а за бронзу — три года.

Либерализм и толерантность в отношении якобы «больных» спортсменов, которые прикрылись справками, не имеют ничего общего со справедливостью, спортом и честностью», – сказал Васильев.

«Сейчас WADA очень волнуется из-за законопроекта, потому что боится потерять рычаги влияния. На самом деле, к WADA огромное количество вопросов. По поводу того, что они вот эти терапевтические справки придумали. Это же чистой воды лукавство и уход от ответственности.

Все же прекрасно понимают, что сейчас статистика не в пользу «чистых» спортсменов – их обыгрывают так называемые «больные» атлеты. Это абсурд. В спорте высших достижений должны участвовать исключительно здоровые люди.

Если болеешь чем-то, то иди сначала вылечись, а потом возвращайся. Если у тебя какие-то хронические заболевания – ну, извини. Иди тогда в паралимпийский спорт. Только такой подход должен быть, и только в этом случае можно говорить о справедливости.

Американская гимнастка Симоне Байлс использует такие жесткие запрещенные препараты, потом выигрывает олимпийские медали, а все ей аплодируют. Это что за спорт такой?

Пока не будет ликвидирован институт терапевтических исключений, ни о каком честном спорте речи идти не может», – цитирует Васильева Gazeta.ru.

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