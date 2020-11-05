«Норвежцы – легализованные допингисты. Надо не обращать внимания на шавок, которые тявкают». Васильев о словах Бо

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал слова норвежского биатлониста Тарьея Бо о том, что Россия должна извиниться за допинговые нарушения в спорте.

«В этой ситуации лучше всего подходит афоризм про тех, кто громче всех кричит: «Держи вора». Они отводят от себя внимание. С норвежцами все давно понятно. Легализованные допингисты.

Надо переть своей дорогой и не обращать внимания на всяких шавок, которые тявкают.

Надеюсь, что моя страна больше никогда не будет извиняться. Перед кем извиняться-то? Они того не стоят.

Все эти доклады Макларена, слова иуды Родченкова. Все же передернуто. Поэтому моя позиция, что Россия не должна извиняться перед такими людьми», – сказал Васильев.

Тарьей Бо: «Извинения за допинг для России – путь, чтобы вернуться к полноценному участию и вернуть симпатии спортивного мира»

«Кто должен извиниться? Путин, Лавров, пульмонологи, производители лекарств от астмы, продавцы губной помады?» Губерниев – Тарьею Бо

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