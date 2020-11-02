CAS планирует вынести решение по спору WADA и РУСАДА до конца 2020 года

Спортивный арбитражный суд (CAS) намерен вынести решение по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) и до конца этого года.

WADA в декабре 2019-го рекомендовало отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на четыре года за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА обжаловало это решение в CAS.

Слушания в CAS начались 2 ноября и завершились сегодня, 5 ноября.

«Хотя сложно предсказать, сколько времени займет этот процесс, ожидается, что к концу этого года стороны будут уведомлены о решении суда.

Как только точная дата станет известна, CAS опубликует на сайте организации сообщение о том, когда и как будет объявлено решение», – сообщила пресс-служба .

Россия и WADA разбираются в суде – нашему спорту грозит бан на 4 года. В чем нас обвиняют и когда ждать решения?