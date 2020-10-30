Решение CAS по спору WADA и РУСАДА станет известно не раньше конца ноября

Решение Спортивного арбитражного суда ( ) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) и РУСАДА не будет оглашено раньше конца ноября, сообщает со ссылкой на источники, знакомые с ходом процесса.

WADA в декабре 2019-го рекомендовало отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на четыре года за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА обжаловало это решение в CAS.

«Раньше конца ноября решения ждать не стоит», – заявил один из источников. Еще два сообщили, что решение может стать известно только в декабре.

Слушания по спору WADA и проходят со 2 по 5 ноября.

Россия и WADA разбираются в суде – нашему спорту грозит бан на 4 года. В чем нас обвиняют и когда ждать решения?