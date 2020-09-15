Виктор Майгуров: «У СБР долги. Потребуется еще полгода, чтобы со всеми расплатиться»

Президент Союза биатлонистов России ( ) рассказал о бюджете организации и выплате долгов.

– Если оценивать по итогу 100 дней работы и пересчитать на этот период нашу максимальную цель, то есть сумму в 200 миллионов в год, то можно сказать, что мы движемся к цели пропорционально количеству прошедших дней.

Чуть больше 40 миллионов мы уже привлекли, и если бы начинали нашу деятельность с нуля, если бы не было никаких долгов, то сегодня мы бы уже чувствовали себя достаточно уверенно. Хотя мы и сейчас чувствуем себя уверенно. Постепенно закрываем существующие долги.

Долгов было достаточно много. Я не хотел бы называть точную сумму по определенным причинам, но долги были и до сих пор остаются. Я думаю, нам потребуется еще полгода, чтобы постепенно со всеми расплатиться.

Долги есть разные. И перед различными ИП, и перед физическими лицами. Есть и выплаты заграничным отелям, оставшиеся от предыдущего руководства СБР, которые мы сейчас процентов на 80 закрыли. Эта сумма, приблизительно 300 тысяч евро, до начала сезона тоже будет закрыта.

Есть минимум, в рамках которого можно жить, работать и добиваться эффективности. Та цель, которую я декларировал на выборах, то есть годовой бюджет в размере 200 миллионов, это уже программа развития. И большая часть этих средств шла бы, конечно, на поддержку наших региональных федераций. Хотя даже в нашем минимальном бюджете деньги на поддержку регионов тоже предусмотрены.

– А что касается долга СБР перед IBU, связанного с допинговыми проблемами, то на какой сумме вы в итоге сошлись? 350 тысяч евро, как это было в начале 2020 года? Эта сумма окончательна?

– Эта сумма до сих пор не зафиксирована. С одной стороны, она уменьшается за счет тех выплат, которые мы передаем в , с другой стороны, она увеличивается, пока идут судебные разбирательства в отношении наших спортсменов, – сказал Майгуров.