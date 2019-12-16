Губерниев об инфаркте Пихлера: «Его бесконтрольная физическая активность как раз и говорит об ошибках, допущенных в сборной России»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением насчет состояния здоровья немецкого тренера по биатлону .

В конце сентября Пихлер перенес инфаркт во время велотренировки, специалиста ввели в искусственную кому. Через неделю экс-тренер сборной России пришел в себя, вчера его выписали из больницы.

«Дед смог, дед молодец, я за него очень рад. Я с самого начала желал ему здоровья. Рад, что он вернулся.

Но меня очень сильно смутило, что человек в его возрасте реально пытался на равных тренироваться со спортсменами. То есть в этом вся философия Вольфганга.

Его совершенно бесконтрольная физическая активность как раз и говорит в том числе о тех ошибках, которые он допустил в сборной России.

На мой взгляд, его физические нагрузки могут выдержать только люди, обладающие от природы уникальным здоровьем. И есть ощущение, что он свои бесконтрольные истории применял еще и на подопечных. И не все к этому были готовы.

Ему надо почитать теории и методики тренировок – он нам нужен живым и здоровым, ему надо вооружиться знаниями, как тренировать самого себя в 65 лет», – сказал Губерниев.

«К жене пришла полиция и сказала, что я мог умереть. Но мне повезло». Вольфганг Пихлер рассказал об инфаркте и выходе из комы