Адвокат Зайцевой: «CAS пришел к выводу, что в пробах Ольги подозрительный уровень соли. Наш довод в том, что это допустимый показатель»

Алексей Панич, адвокат российской биатлонистки , рассказал о том, на каком основании Спортивный арбитражный суд ( ) решил оставить в силе дисквалификацию спортсменки.

«Да, все дело в соли. Это единственное основание, чтобы оставить в силе примененные к Зайцевой санкции МОК. Арбитры пришли к выводу, что в пробах спортсменки подозрительный уровень соли.

Наш довод – в том, что это физиологически допустимый показатель. Он является высоким, но при определенных обстоятельствах может наблюдаться и у здорового человека.

В ряде других дел уровень соли, действительно, находился на таком уровне, что его нельзя было объяснить физиологической допустимостью.

Тот факт, что Зайцеву обвинили в нарушении антидопинговых правил исключительно из-за уровня соли, физиологически допустимого в ее пробе, будет одним из оснований для обращения в Федеральный суд Швейцарии», – сказал Панич.

Почему Зайцева виновна в допинге, а Вилухина и Романова оправданы? Кажется, дело в соли