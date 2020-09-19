Летний биатлон. Чемпионат России. Команда Сучилова победила в эстафете, команда Бабикова и Латыпова – 2-я

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Сегодня в Тюмени на чемпионате России по летнему биатлону состоялась мужская эстафетная гонка. Победила команда ХМАО-Югры.

Летний биатлон

Чемпионат России

Тюмень

Мужчины

Эстафета

1. ХМАО-Югра (Дмитрий Иванов, Петр Пащенко, Вадим Филимонов, Семен Сучилов) – 1:17.37,8 (1+11)

2. Республика Башкортостан (Антон Бабиков, Алексей Петров, Александр Бабчин, Эдуард Латыпов) – 9,8 (0+11)

3. Тюменская область-1 (Евгений Гараничев, Илья Новопашин, Вадим Истамгулов, Евгений Идинов) – 15,8 (0+8)

4. СЗФО (Ярослав Костюков, Василий Томшин, Данил Калинин, Алексей Слепов) – 39,0

5. Москва (Матвей Елисеев, Карим Халили, Илья Гаврилов, Денис Махаев) – 3.20,6 (1+12)

6. Новосибирская область (Максим Буртасов, Сергей Максимцов, Сергей Неверов, Никита Матвеев) – 3.26,7 (1+15)

7. Удмуртская республика (Дмитрий Шамаев, Александр Мяконький, Ильназ Мухамедзянов, Александр Поварницын) – 3.30,9 (1+9)

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