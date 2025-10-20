  • Спортс
Отчисления букмекеров в адрес Федерации хоккея на траве увеличились почти в два раза

Федерация хоккея на траве (ФХТР) отчиталась о сумме целевых отчислений, полученных от букмекеров за второй квартал 2025 года.

Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) перевел ФХТР 536,3 тысячи рублей за апрель, май и июнь этого года. 70% от этой суммы пойдет на финансирование мероприятий по развитию профессионального спорта, 30% – на развитие детско-юношеского и массового спорта.  

По сравнению с первым кварталом сумма отчислений букмекеров в адрес ФХТР увеличилась почти в два раза – тогда федерация получила от БК 273,6 тысячи рублей.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: сайт ФХТР
