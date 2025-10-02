Реклама букмекеров может появиться на ракетах и спутниках «Роскосмоса», допустил глава «КосмоКурса»: «Мы же футбол смотрим и видим такое, почему бы здесь так не сделать?»

Реклама букмекеров может появиться на ракетах «Роскосмоса», считает глава частной космической компании «КосмоКурс» Павел Пушкин.

С 1 января 2026 года «Роскосмос» сможет размещать рекламу на ракетах, спутниках и других объектах отрасли. По оценкам, новые меры могут принести бюджету до 200 млн рублей в год.

«Я не видел в мире ничего подобного, но 200 миллионов рублей в год – достаточно небольшая цифра.

В свое время, когда Россия запускала свои первые ракеты после развала СССР, была серьезная реклама. За нее хорошо платили, но сколько она приносила, я не знаю.

Если просто на пустом месте получится зарабатывать деньги, хотя бы рубль, то уже хорошо. Ракета от этого хуже не станет, нагрузка не увеличится.

Может быть, даже будет аппарат с надписью “Фонбет”. Мы же футбол смотрим и видим такое, почему бы и здесь так не сделать? Все зависит от заказчика, а стоимость размещения достаточно небольшая», – считает Пушкин.

