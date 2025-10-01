Глава ЕРАИ Грачев: «По моим оценкам, букмекерский рынок сейчас растет примерно на 5% в год»

Гендиректор ЕРАИ Алексей Грачев высказался о росте букмекерского рынка в России.

– Каким вы видите итоговый оборот в 2025 году и какие прогнозы можно осторожно сделать на 2026 год?

– Прогноз на 2025 год я уже озвучивал – около 38 млрд рублей целевых отчислений, возможно, даже чуть больше. В целом рынок продолжает расти, несмотря на кратковременное падение, просто темпы уже не те, что в 2021-2022 или даже в 2023-2024 годах. 30-процентного роста точно не будет.

По моим оценкам, рынок сейчас растет примерно на 5% в год. Если учитывать еще и приток новых игроков, то в совокупности рост может составить около 10%.

Что касается 2026 года, прогнозировать сложно. Ставка целевых отчислений вырастет до 2,25%, и это повлияет и на выручку букмекеров, и на общий объем поступлений. Сначала нужно пережить 2025-й, а прогнозами на 2026 год можно будет заниматься ближе к концу года, – заявил Грачев.

Новый налог убьет беттинг как индустрию. Что о нем известно и почему это так пугает букмекеров?