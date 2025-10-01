42 млрд рублей – ожидаемые целевые отчисления букмекеров в 2026 году (ЕРАИ)
В ЕРАИ поделились прогнозом о сумме целевых отчислений букмекеров за 2026 год.
«Если исходить из простой математики: примерно 41-42 млрд рублей. Но подчеркиваю: это пока лишь оценка, не подкрепленная конкретными данными», – сказал гендиректор Единого регулятора азартных игр Алексей Грачев.
Ожидается, что букмекеры заплатят около 38 млрд рублей в качестве целевых отчислений по итогам 2025 года.
На данный момент букмекеры платят отчисления по ставке 2% от выручки. С 1 января 2026 года ставка вырастет до 2,25%.
