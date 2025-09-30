Советник гендиректора «Фонбет» об удержании налога со всех выигрышей в БК: «Еще один значимый фактор, снижающий привлекательность легального рынка»

Николай Оганезов оценил законопроект об обязательном удержании налога со всех выигрышей россиян.

На данный момент букмекеры удерживают налог в размере 13% только с выигрышей от 15 тысяч рублей. При выигрышах от 4 до 15 тысяч рублей игрок должен уплатить налог самостоятельно. Выигрыши до 4 тысяч рублей не облагаются налогом.

«Инициатива с наделением букмекерских компаний функцией налогового агента по всем выигрышам независимо от суммы (исключается порог в 15 тысяч рублей) является, как говорится, вишенкой на торте.

Данная «новелла» Минфина, предусматривающая удержание НДФЛ с каждого выигрыша без учета минимального порога, непременно приведет к значительному увеличению объема операций по трудоемкому расчету и удержанию НДФЛ.

Это повлечет обременение по глубокой модернизации систем учета, закупке нового оборудования и найма дополнительного профильного персонала, увеличит издержки букмекеров и повысит риск ошибок в налоговом администрировании. Такие инвестиции не послужат увеличению доходной части компании, они будут невозвратны и пойдут лишь на исполнение тех функций, которые должны исполнять налогоплательщики и налоговые органы самостоятельно.

По итогу плюс еще один значимый дестабилизирующий фактор, снижающий конкурентную привлекательность легального рынка, и создающий благоприятные условия для перехода отчаявшихся букмекеров в нелегальный сектор азартных игр», – рассказал Ставкам на Спортсе’’ заместитель председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере спорта, советник гендиректора «Фонбет» Оганезов.

Новый налог убьет беттинг как индустрию. Что о нем известно и почему это так пугает букмекеров?