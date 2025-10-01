Президент «Лиги Ставок» Красовский о контрактах с иностранными клубами: «МЮ» в два раза дешевле, чем «Зенит»

Президент Лиги Ставок Юрий Красовский сравнил стоимость спонсорских контрактов с российскими и иностранными клубами.

– Планируете ли вы возвращаться к топовым футбольным клубам и другим международным активам?

– Да, планируем. Российские букмекеры пойдут заключать иностранные контракты, потому что их стоимость в разы дешевле, чем в России. «Манчестер Юнайтед» точно в два раза дешевле, чем «Зенит».

Но, опять же, наша незрелость может привести к тому, что мы просто надуем контракты в этой конкуренции. Начнем друг друга глушить, перебивать и испортим рынок международных спонсорских контрактов.

Посмотрим. Я думаю, что все пойдут [заключать иностранные контракты], и первый фактор будет стоимость.

Но это будет, конечно, удар по российским контрактам. Уравнивание, скорее всего, произойдет. Появится альтернатива российским компаниям, рынок начнет сам регулировать стоимость», – заявил Красовский в интервью беттинг-эксперту Спортса’’ Владимиру Прокофьеву.

