Сергей Игнашевич: «В БЕТСИТИ видят в спортсменах не только «лицо», а личность с уникальным опытом и характером»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России на форуме «Азартные игры» в рамках сессии «Лица спорта: как букмекеры взаимодействуют с амбассадорами» рассказал об опыте взаимодействия с букмекером в качества амбассадора.

«После работы в «Балтике» моим партнером в этом новом этапе стал БЕТСИТИ. Для меня было важно, что это не просто рекламный контракт, а полноценная совместная работа над моим медийным образом. Они не пытались изменить меня, а нашли способ показать мои сильные стороны под новым углом. В БЕТСИТИ видят в спортсменах не только «лицо», а личность с уникальным опытом и характером, и именно это стараются донести до аудитории. И я благодарен им за доверие и за то, что помогают мне выйти на новый уровень. И я уверен, что такой подход – это будущее для сотрудничества между спортсменами и брендами.

Я пришёл к выводу, что быть медийным – это не значит быть другим. Это значит позволить людям увидеть разные грани твоей личности: и профессионала, и эксперта, и того самого человека с самоиронией.

Букмекерские компании, как активные участники спортивной индустрии, сегодня берут на себя важную социальную роль: они становятся мостом между спортсменами и обществом, помогают нам адаптироваться в новом мире и найти в себе то, о чём мы сами могли даже не подозревать», — сказал Игнашевич.

«Для нас важно, чтобы амбассадор был не только яркой медийной фигурой, но и разделял ценности бренда и органично вписывался в нашу коммуникационную стратегию. В случае с Сергеем Игнашевичем мы совпали на все сто процентов. Его спортивная биография и позиционирование в медиа идеально соотносятся со статусом «самого надежного букмекера», коим и является БЕТСИТИ. Сергей на протяжении десятилетий был опорой ЦСКА и сборной России, ковал славу нашего футбола на международной арене и был одним из творцов главных успехов в современной истории – Кубка УЕФА-2005 и бронзы Евро-2008. По завершении карьеры игрока он стал прогрессивным и ярким тренером и интересным и вдумчивым аналитиком на ТВ и в медиа. Один из таких проектов с его участием – Cappuccino&Catenaccio Show, где он выступает в роли постоянного ведущего.

Мы смотрим на амбассадора как на партнера в долгосрочной перспективе: это не просто лицо на рекламных баннерах, а полноценный участник создания контента. Помимо C&C Show, мы с Сергеем сняли много разных видеоформатов, запустили рубрики и конкурсы в соцсетях, завели блог на Sports.ru, создали эксклюзивную линейку мерча и многое другое. Несмотря на все это, у нас еще много идей и проектов, которыми мы планируем удивить и порадовать аудиторию, поэтому следите за нашими медиа, будет интересно», — сказал руководитель отдела контента БЕТСИТИ Филипп Ковалев.

Форум «Азартные игры» проходит в Москве с 22 по 23 сентября. Игнашевич стал амбассадором БЕТСИТИ в апреле 2025 года. Также о является одним из ведущих подкаста о футболе «Cappuccino & Catenaccio», который выходит при поддержке БЕТСИТИ.

