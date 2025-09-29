«В игорном бизнесе крутятся большие деньги». Зампред Госдумы Жуков о необходимости новых налогов для БК

Александр Жуков объяснил необходимость введения новых налогов для букмекеров.

29 сентября Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на ближайшие три года. В списке предложений – введение новых налогов для букмекерских компаний: 5% на игорный бизнес и 25% на прибыль.

«Сегодня действительно довольно большие деньги в этой сфере крутятся — в сфере игорного бизнеса. Он облагается налогами по фиксированным ставкам. Разные регионы сами устанавливают эти ставки.

Здесь предлагается брать 5% со всей выручки и потом еще облагать налогом на прибыль по ставке 25%. Это даст в первый год порядка 70 млрд рублей дополнительно и дальше вплоть до 100 млрд рублей в год», – заявил первый заместитель председателя Государственной думы.

По оценке Минфина, налоги для БК принесут в бюджет около 317 млрд рублей за три года.

Новый налог убьет беттинг как индустрию. Что о нем известно и почему это так пугает букмекеров?