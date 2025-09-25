  • Спортс
  • Оганезов о новых налогах для БК: «Такие новости привели к дестабилизации настроений в трудовых коллективах и, как следствие, к замораживанию спонсорских и социальных проектов»
1

Заместитель председателя комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере спорта Николай Оганезов рассказал о реакции букмекерского сообщества на новости об ужесточении налоговой политики в отношении БК.

Ранее Минфин направил в Правительство законопроект, предлагающий реформу налогообложения букмекеров: 5% налога на игорный бизнес с суммы принятых ставок и 25% налога на прибыль организаций. По оценке Правительства, эти налоги будут приносить около 70 млрд рублей в бюджет ежегодно.

«Только появление в СМИ новостей о такой инициативе Минфина уже привело к дестабилизации настроений в трудовых коллективах букмекерских компаний и, как следствие, к замораживанию действующих и находящихся в высокой степени готовности спонсорских и социальных проектов.

Партнеры букмекеров, спортивные федерации и клубы, уже проявили свою озабоченность в перспективах дальнейшего сотрудничества, так как бюджеты многих зависят на 30% и даже 50% от букмекерских денег», – рассказал советник гендиректора БК «Фонбет» Ставкам на Спортсе’’.

Новый налог убьет беттинг как индустрию. Что о нем известно и почему это так пугает букмекеров?

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
