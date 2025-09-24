1

PR-директор «Леон»: «Беспрецедентное увеличение налогообложения для букмекеров отразится на поддержке федераций, клубов и лиг»

PR-директор БК «Леон» Нина Подгорнова оценила предложение Минфина обложить букмекеров новыми налогами.

Ранее Минфин направил в Правительство законопроект, предлагающий реформу налогообложения букмекеров: 5% налога на игорный бизнес с суммы принятых ставок и 25% налога на прибыль организаций.

«Букмекерская компания «Леон» всегда придерживается принципа конструктивного диалога и взаимодействия с государством. Развитие и популяризация спорта является нашей общей задачей.

Вместе с тем, считаем важным отметить, что значительное увеличение налоговой нагрузки создает серьезные вызовы для развития всей отрасли. Подобные меры, несомненно, повлияют на размеры спонсорских контрактов и благотворительные инициативы букмекеров.

Подобное беспрецедентное увеличение налогообложения для букмекерского сектора отразится как на объеме инвестиций компаний в новые спортивные проекты, так и на поддержке существующих спортивных федераций, клубов и лиг», – заявила Подгорнова.

Новый налог убьет беттинг как индустрию. Что о нем известно и почему это так пугает букмекеров?

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
