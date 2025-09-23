56% бетторов в России используют одного букмекера для ставок. 9% играют в 3+ компаниях (PARI)
PARI поделился статистикой о предпочтениях россиян в выборе букмекеров.
По данным букмекерской компании, озвученных в рамках форума «Азартные игры: отчисления на спорт», 56% бетторов в России играют в одной букмекерской компании.
27% игроков используют для ставок две БК, 9% ставят минимум у трех букмекеров. 8% бетторов – по-разному.
У федераций в сотни и тысячи раз меньше денег от букмекеров. Из-за нового фонда: он работает, но не работает
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортcе’‘
