56% бетторов в России используют одного букмекера для ставок. 9% играют в 3+ компаниях (PARI)

PARI поделился статистикой о предпочтениях россиян в выборе букмекеров.

По данным букмекерской компании, озвученных в рамках форума «Азартные игры: отчисления на спорт», 56% бетторов в России играют в одной букмекерской компании.

27% игроков используют для ставок две БК, 9% ставят минимум у трех букмекеров. 8% бетторов – по-разному.

