Олег Давыдов: «В России порядка 20 млн человек имеют задолженности только по потребительским кредитам. Если закон о должниках примут, то их всех забанят в БК»
Директор Первой СРО букмекеров Олег Давыдов прокомментировал законопроект о запрете на прием ставок у должников.
– Какой процент населения затронет закон о запрете на прием ставок у должников, если он вступит в силу в нынешнем виде?
– Насколько помню, у нас порядка 20 миллионов человек имеют задолженности в ФССП. Если в такой редакции примут, то всех их забанят, соответственно. И это только по потребительским кредитам.
Проблема этого законопроекта – он не разборчивый. Он не предусматривает никаких порогов, чтобы применять его.
Если у вас есть штраф за нарушение ПДД, или любая другая задолженность, о которой вы не знаете – теперь сможете в букмекерской конторе о ней узнать, – ответил Давыдов на вопрос корреспондента Спортса’’.
