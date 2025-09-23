  • Спортс
Олег Давыдов: «В России порядка 20 млн человек имеют задолженности только по потребительским кредитам. Если закон о должниках примут, то их всех забанят в БК»

Директор Первой СРО букмекеров Олег Давыдов прокомментировал законопроект о запрете на прием ставок у должников.

– Какой процент населения затронет закон о запрете на прием ставок у должников, если он вступит в силу в нынешнем виде?

– Насколько помню, у нас порядка 20 миллионов человек имеют задолженности в ФССП. Если в такой редакции примут, то всех их забанят, соответственно. И это только по потребительским кредитам.

Проблема этого законопроекта – он не разборчивый. Он не предусматривает никаких порогов, чтобы применять его.

Если у вас есть штраф за нарушение ПДД, или любая другая задолженность, о которой вы не знаете – теперь сможете в букмекерской конторе о ней узнать, – ответил Давыдов на вопрос корреспондента Спортса’’.

У федераций в сотни и тысячи раз меньше денег от букмекеров. Из-за нового фонда: он работает, но не работает

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
