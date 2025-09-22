0

20 тысяч клиентов «Фонбет» установили самоограничение на осуществление ставок, в PARI – примерно в 3 раза меньше

20 тысяч клиентов «Фонбет» воспользовались сервисом самоограничений на сайте букмекера.

Об этом в рамках форума «Азартные игры: отчисления на спорт» сообщил советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов.

Модератор встречи Алексей Бабичев сообщил, что в букмекерской компании PARI самоограничения поставили в три раза меньше клиентов. По его словам, это соответствует доле рынка.

В 2024 году доля «Фонбет» в российском букмекерском рынке составила 35,19%, доля PARI – 7,68%.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
