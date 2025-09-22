  • Спортс
Вице-президент КХЛ Доброхвалов: «Букмекеры – самые знающие, работающие и понимающие, как эффективно использовать каждый вложенный рубль»

Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов высказался о спонсорских контрактах хоккейных команд с букмекерами.

«С 2022 года, с первого же сезона в каждый хоккейный клуб пришел свой букмекер. И начали работать не просто активно, а мегаактивно в сравнении с теми спонсорами и партнерами, которые были раньше.

Понятно, что с точки зрения маркетинга, активаций, привлечения болельщиков и аудитории букмекеры – самые знающие, работающие и понимающие, как эффективно использовать каждый вложенный рубль», – цитирует Доброхвалова корреспондент Спортса’’.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
