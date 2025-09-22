Директор центра наркологии Клименко: «В России наблюдается взрывоопасный рост количества людей, у которых появилась зависимость от азартных игр»

Директор Национального научного центра наркологии Татьяна Клименко высказалась о проблеме лудомании в России.

«В последние годы наблюдается взрывоопасный рост количества людей, которые привлекаются к игре и у которых появилась зависимость от участия в этих азартных играх.

Дать статистику, наверное, было бы не совсем корректно – разные источники дают совершенно разную статистику. Это связано, в первую очередь, с тем, что не каждый игрок, у которого есть проблемы, готов это признать.

Подходы к оценке уровня развития лудомании разные. Поэтому получаются разные данные – от 1% до 4-7% среди всего населения и от 10% до 15% пораженных среди несовершеннолетних. Цифры получаются очень внушительные, они вызывают очень серьезную озабоченность», – цитирует Клименко корреспондент Спортса’’.