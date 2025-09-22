  • Спортс
  • Беттинг-индустрия
  • Новости
  • Директор центра наркологии Клименко: «В России наблюдается взрывоопасный рост количества людей, у которых появилась зависимость от азартных игр»
0

Директор центра наркологии Клименко: «В России наблюдается взрывоопасный рост количества людей, у которых появилась зависимость от азартных игр»

Директор Национального научного центра наркологии Татьяна Клименко высказалась о проблеме лудомании в России.

«В последние годы наблюдается взрывоопасный рост количества людей, которые привлекаются к игре и у которых появилась зависимость от участия в этих азартных играх.

Дать статистику, наверное, было бы не совсем корректно – разные источники дают совершенно разную статистику. Это связано, в первую очередь, с тем, что не каждый игрок, у которого есть проблемы, готов это признать.

Подходы к оценке уровня развития лудомании разные. Поэтому получаются разные данные – от 1% до 4-7% среди всего населения и от 10% до 15% пораженных среди несовершеннолетних. Цифры получаются очень внушительные, они вызывают очень серьезную озабоченность», – цитирует Клименко корреспондент Спортса’’.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
Ставки на сегодня
Лудомания
Букмекеры
Беттинг-индустрия
Ставки на спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Главные новости
«Фонбет» о контракте с ЦСКА до 2031 года: «Все ждут снижения сумм спонсорских контрактов. Долгосрочные сделки – тенденция для мудрых игроков»
6 минут назад
Лудомания будет признана болезнью в России. Клинические рекомендации по лечению игровой зависимости появятся в ближайшие годы
1431 минуту назад
Николай Оганезов: «Достоевский никогда не был лудоманом. Он пытался приподнять социальный статус, играя в карты»
1сегодня, 13:55
20 тысяч клиентов «Фонбет» установили самоограничение на осуществление ставок, в PARI – примерно в 3 раза меньше
сегодня, 13:41
Вице-президент КХЛ Доброхвалов: «Букмекеры – самые знающие, работающие и понимающие, как эффективно использовать каждый вложенный рубль»
сегодня, 13:24
Николай Оганезов о налоге на лудоманию: «Куда будут идти эти деньги? Если мы не знаем, что лечить, что мы должны финансировать?»
сегодня, 12:50
Умар Кремлев: «4 триллиона рублей – оборот нелегального казино в России. 60% – украинские компании»
31сегодня, 12:27
Налог для букмекеров на борьбу с лудоманией рассмотрят в Госдуме: «Рассчитываем, что законопроект будет принят до конца года»
сегодня, 12:10
Олег Матыцин: «Самозапрет на азартные игры принят в большинстве стран – в Казахстане, Британии, США. Назрел момент, когда Россия тоже должна ограничить людей от игровой зависимости»
12сегодня, 11:54
Умар Кремлев: «Общая сумма контрактов букмекеров с федерациями – примерно 50 млрд рублей»
сегодня, 11:26
Ко всем новостям
Последние новости
В Казахстане могут ввести наказание за рекламу казино и азартных игр через SMS
13 сентября, 06:35
«Фонбет» организовал VIP-клиентам выезд на Суперкубок Европы в Италию
115 августа, 10:23
За матчами российских футбольных клубов следят 74% болельщиков-россиян (НСПК)
19 июля, 12:44
PARI провел закрытый покерный турнир в Сочи с участием Массимо Карреры и Luxury Girl
3 июня, 14:50