Николай Оганезов о налоге на лудоманию: «Куда будут идти эти деньги? Если мы не знаем, что лечить, что мы должны финансировать?»

Советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов прокомментировал законопроект о налоге на борьбу с лудоманией для букмекеров.

«Нужно исходить из статистики. Ее отсутствие становится инструментом манипуляции в отношении легального бизнеса.

Другие говорят, что 5 млн обратившихся, я слышал про 15 тысяч. Если будет понятная статистика, будет легче разобраться в проблемах этого заболевания. Если говорить о налоге: а кому будут идти эти деньги? Кто будет распределять, если нет клинических рекомендаций? Если мы не знаем, что лечить, что мы должны финансировать?

Просто собрать деньги и куда-то отправить, не понимая, как они будут расходоваться и какая будет эффективность – это неправильно», – цитирует Оганезова корреспондент Спортса’’.