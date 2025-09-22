0

Николай Оганезов о налоге на лудоманию: «Куда будут идти эти деньги? Если мы не знаем, что лечить, что мы должны финансировать?»

Советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов прокомментировал законопроект о налоге на борьбу с лудоманией для букмекеров.

«Нужно исходить из статистики. Ее отсутствие становится инструментом манипуляции в отношении легального бизнеса.

Другие говорят, что 5 млн обратившихся, я слышал про 15 тысяч. Если будет понятная статистика, будет легче разобраться в проблемах этого заболевания. Если говорить о налоге: а кому будут идти эти деньги? Кто будет распределять, если нет клинических рекомендаций? Если мы не знаем, что лечить, что мы должны финансировать?

Просто собрать деньги и куда-то отправить, не понимая, как они будут расходоваться и какая будет эффективность – это неправильно», – цитирует Оганезова корреспондент Спортса’’.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
Николай Оганезов
Букмекеры
Фонбет
Лудомания
Ставки на спорт
Ставки на сегодня
Беттинг-индустрия
