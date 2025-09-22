«Нужно разрешить легальным букмекерам использовать в рекламе образы людей». Глава юрдепартамента PARI о борьбе с нелегальными БК

Директор департамента юридического сопровождения бизнеса БК PARI Александр Кучмин на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» рассказал о борьбе с нелегальными операторами.

«Есть два пути. Против нелегалов, очевидно, применять штрафы, о чем уже неоднократно говорили, но они находятся за рубежом. Добраться до них можно только с помощью блокировок. Мы на своем опыте год назад попробовали – получилось, но был очень долгий суд. Ограничили доступ через CloudFlare к оператору, который находится в США. Это заняло больше полугода.

Мы сосредоточились на блокировке самих ресурсов, но и источники трафика нужно блокировать. Огромные штрафы для них будут также действенными. Нужно сделать так, чтоб им было просто невыгодно рекламироваться.

Другой вариант – давайте попробуем разрешить [образ] людей в рекламе. Хотя бы через образы спортсменов, потому что спорт и букмекеры идут рука об руку. Попытки были сделаны, но почему-то все забыли про букмекеров», – цитирует Кучмина корреспондент Спортса’’.